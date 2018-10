Un laboratorio per la produzione di marijuana è stato scoperto dai carabinieri del nucleo operativo di Ivrea in un’abitazione Rueglio, in Valchiusella. In manette per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti è finito un 42enne già noto alle forze dell’ordine.

All’interno dell’appartamento i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 22 chili di marijuana, mentre nei terreni circostanzi sono state recuperate 18 piante di cannabis.