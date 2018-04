Scoppia la batteria: furgone in fiamme sulla provinciale. Salvi tutti i viaggiatori [LE FOTO]

Pasquetta di terrore per tre ragazzi che questa mattina, poco dopo le 10,30, mentre, a bordo di un furgone Peugeot, transitavano lungo la provinciale ex statale 460 in direzione Cuorgnè, hanno visto il loro veicolo andare a fuoco. A provocare l’incendio, a quanto pare, sarebbe stato lo scoppio improvviso della batteria che ha fatto letteralmente saltare in aria il cofano del furgone.

PROVINCIALE CHIUSA PER QUASI UN’ORA

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato. Gli occupanti, infatti, resisi conto del pericolo, sono riusciti a lasciare il mezzo prima che le fiamme lo avviluppassero, mettendosi al sicuro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castellamonte e Ivrea, con i carabinieri della compagnia di Ivrea. La provinciale è rimasta chiusa per circa un’ora in attesa che i pompieri domassero le fiamme e poi spostassero il veicolo nel frattempo andata distrutta. Si indaga ora sulle cause che hanno innescato il rogo.