Scoppia la bombola del gas: in fiamme garage e capannone

Momenti di paura in via Aldo Moro a Pont Canavese

Momenti di paura, oggi a Pont Canavese, dove, poco dopo le 13.30, in un capannone industriale in disuso di via Aldo Moro si è verificata una potente esplosione con conseguente incendio. Le fiamme hanno devastato una struttura adibita a garage e il vicino magazzino appartenente ad una ditta dismessa al cui interno si trovava la bombola del gas che è saltata in aria scatenando l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati.

I VICINI LANCIANO L’ALLARME

A dare l’allarme sono stati i residenti di una palazzina situata a pochi metri dal luogo dello scoppio, che hanno sentito la deflagrazione e poi visto le fiamme. Nel giro di pochi istanti dal luogo dell’incidente si sono infatti levate alte lingue di fuoco ed una densa colonna di fumo.

VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco della stazione di Ivrea, che hanno prontamente domato l’incendio e poi messo in sicurezza le altre bombole custodite all’interno del magazzino e pericolosamente lambite dal fuoco. Grazie all’intervento dei pompieri, il rogo non si è esteso e non ha intaccato il capannone attiguo.

SI INDAGA SULLE CAUSE DEL ROGO

Sul posto, con i vigili del fuoco, anche i carabinieri del vicino distaccamento dell’Arma, chiamati ora, insieme ai pompieri, a fare chiarezza sulle cause del rogo. Dal momento che il capannone era inutilizzato non è escluso che possa essersi trattato di un evento accidentale.