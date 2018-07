Scopri il centro Punto Beldent per la salute del tuo sorriso

Nello studio di via Regio Parco 11 a Settimo Torinese si applicano metodologie innovative a partire da quella per la rigenerazione ossea Punto Beldent, la salute al passo con l’etica Sostenibilità all’insegna della qualità. Sono questi i due punti cardine che muovono ogni giorno l’attività di Punto Beldent nella sede di via Regio Parco 11 a Settimo Torinese. Non il classico studio dentistico ché quelli ormai con le metodologie di lavoro e gli investimenti necessari, oggi non possono più esistere. Ma nemmeno un franchising, come troppo spesso negli ultimi anni ne sono spuntati, privilegiando il profitto alla loro vera missione, quella di salvaguardare la salute del paziente. Punto Beldent semplicemente è un’idea vincente perché riesce ad offrire il massimo del servizio a prezzi accessibile al tempo stesso ha la massima attenzione verso i pazienti che non sono semplici numeri, ma parte vitale e attiva.

Il primo passo è stato quello di dotare tutto lo studio di strumenti all’avanguardia, attrezzature condivise fra tutti i professionisti che qui operano. Alcuni esempi concreti? La macchina per la TAC a fascio conico, uno dei migliori strumenti radiologici di diagnosi in odontoiatria e che è anche il primo passo per capire come muoversi, di comune intesa con il paziente, o ancora lo scanner digitale che accelera di gran lunga i tempi di realizzazione di denti, protesi e quant’altro occorra, e il laser che assicura ottimi risultati.

La filosofia di Punto Beldent è improntata ad una vera imprenditoria di sanità privata fatta di servizi e di etica professionale. Per questo la prima visita conoscitiva con il paziente è assolutamente gratuita così come tutta la diagnostica e permette di impostare un percorso comune nel campo dell’implantologia, dell’igiene dentale, dell’ortodonzia e della rigenerazione ossea. In questo settore, il Centro di Settimo è decisamente avanti: viene utilizzata una tecnica innovativa ideata e messa a punto da uno staff di professionisti spagnoli che non prevede nessun innesto osseo esterno, ma la ricrescita naturale di quello già esistente, permettendo così di installare impianti là dove fino a poco tempo fa era impossibile, accorciando anche di netto i tempi necessari per un risultato certo. E così anche per tutti gli altri servizi di Punto Beldent, che si occupa con professionalità degli adulti ma anche dei bambini. Basta fissare un appuntamento conoscitivo per entrare in un mondo nuovo, di condivisione e non di sfruttamento, perché l’etica professionale conta ancora molto. E Punto Beldent è anche convenzionato con Unisalute, Previmedical, Metasalute, Pronto-Care, Poste Welfare e molti altri.

Punto Beldent è aperto da lunedì a venerdì con orario 9-19 e il sabato dalle 9 alle 14. Contatti: 011.3741336

Mail: [email protected]