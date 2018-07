Scorie nucleari: delegazione Cisl ai siti Sogin di Saluggia

In occasione della visita a Vercelli dei siti di Sogin, società dello Stato italiano responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali, la Cisl ha proposto di creare una filiera industriale per sfruttare al meglio le opportunità legate allo smaltimento delle scorie nucleari degli impianti presenti in Italia.

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI TERRITORI

Obiettivo della Cisl, come spiegano i segretari generali territoriale e regionale Luca Caretti e Alessio Ferraris è la riqualificazione ambientale dei territori, oltre che la sicurezza nucleare e alle ricadute che essa sia in grado di produrre. Laddove nel Paese non sono state adottate adeguate cautele i territori hanno subito pesanti conseguenze, rallentando o compromettendo progetti e i tentativi di sviluppo. E’ necessario riguadagnare un ruolo nella ricerca e nell’alta formazione, sviluppando un rilevante rapporto con le Università e la Comunità scientifica internazionale insieme a Sogin e ai distretti tecnologici locali .

LA RICHIESTA AL GOVERNO

“Dopo quasi 20 anni di attività della Sogin” affermano i segretari nazionali Cisl e Flaei Cisl, Andrea Cuccello e Carlo Meazzi “constatiamo che dei 3,7 miliardi pagati dagli utenti con gli oneri nella bolletta elettrica solo 700 milioni sono stati usati per lo smantellamento. Il resto è stato speso per costi di gestione (1,8 miliardi) e per il trattamento in Francia e Regno Unito del combustibile radioattivo da noi prodotto (1,2 miliardi). E’ fondamentale che il Governo individui un deposito nazionale che garantisca sicurezza per la popolazione e salvaguardia per l’ambiente, e crei anche nuova occupazione”.