Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition per festeggiare i 10 anni del gioco!

Ubisoft, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms, annuncia che Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition è disponibile per il download in formato digitale al prezzo consigliato al pubblico di 14.99 euro per PlayStation 4, le console Xbox One, Nintendo Switch, Stadia e Windows PC, oltre che su Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft e Amazon Luna. Il gioco sarà utilizzabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite la modalità di compatibilità. Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition celebra il 10° anniversario del gioco e include anche i contenuti aggiuntivi Knives Chau e Wallace Wells.

A partire da venerdì 15 gennaio, i giocatori potranno inoltre preordinare le Limited Edition di Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, che una copia fisica del gioco per PlayStation 4 o Nintendo Switch, oltre a una serie di gadget esclusivi ispirati al gioco. I preordini della versione fisica e della Limited Edition saranno disponibili esclusivamente per sei settimane, tramite limitedrungames.com.

È possibile scegliere fra tre edizioni limitate:

Standard Edition (€34.99) – Include una copertina reversibile con un nuovo artwork creato dall’artista del gioco Mariel Cartwright e l’autore della serie Bryan Lee O’Malley, la matrice del biglietto del “Leo’s Place” e un completo manuale di istruzioni a colori.

Classic Edition (€54.99) – Include il gioco in versione standard, un’esclusiva custodia richiudibile, il CD della colonna sonora degli Anamanaguchi, una mappa del mondo di gioco pieghevole e un foglio di adesivi.

K.O. Edition (€139.99) – Include la Classic Edition, i plettri da chitarra “Sex Bob-omb”, due bacchette per la batteria, un’audiocassetta con la colonna sonora, un set di sette carte collezionabili olografiche, e un libro rilegato e scritto da Jeremy Parish. Tutti i contenuti della K.O. Edition saranno inclusi in una custodia a forma di valigetta contenente un diorama 3D a comparsa di un palco con tanto di suoni e luci funzionanti.

In questa combinazione unica di stile, umorismo e gameplay tradizionale, i giocatori dovranno aiutare Scott Pilgrim ad affrontare i nemici, tra cui la Lega dei sette malvagi ex, per conquistare la sua amata. Il gioco consentirà di riscoprire lo straordinario beat ‘em up 2D in stile arcade, ispirato alla celebre serie a fumetti e al film del 2010 di Universal Pictures. I fan apprezzeranno sicuramente le animazioni a 8 bit di Paul Robertson, l’acclamata colonna sonora degli Anamanaguchi e le sequenze filmate originali di Bryan Lee O’Malley, l’autore della serie a fumetti di Scott Pilgrim vs. The World.

Inoltre, i giocatori potranno allearsi con un massimo di altri tre amici online o in locale per sconfiggere gli avversari, rianimarsi a vicenda e condividere bonus salute e monete. Gli amici potranno anche affrontare alcuni minigiochi nel subspazio e una frenetica partita a dodgeball, oltre a sfidarsi a vicenda in epici scontri in stile battle royale o collaborare nelle modalità Boss Rush e Survival Horror.