In manette per droga. E’ quanto capitato ad un operaio 46enne di Ciriè, beccato dai carabinieri della locale tenenza dell’Arma in possesso di tre chilogrammi di marijuana suddivisi in sei buste termosigillate del peso di 500 grammi cadauna.

A CASA DROGA E SOLDI

Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno anche sequestrato 15 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della “roba” e 900 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.