Scripta Manent, gli anarchici rivendicano dieci azioni tra Italia, Francia e Spagna

Gli attentati come segno di solidarietà per le persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta della procura di Torino

“Siamo stati noi”. Gli anarchici italiani rivendicano dieci “azioni dirette” eseguite in Italia, Francia e Spagna nel 2018 come segno di solidarietà agli arrestati e alle arrestate nell’operazione Scripta Manent, il processo in corso in questi mesi a Torino sull’organizzazione Fai-Fri.

Tra le “imprese” di cui si vantano gli anarchici ci sono l’incendio di una Bmw del corpo diplomatico francese avvenuto il 22 gennaio, l’attacco a un ripetitore Telecom sulle alture di Genova del 13 marzo e l’ordigno contro la sede della Lega di una ventina di giorni fa a Treviso.

Sono sette le persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta Scripta Manent, nel corso della quale sono state eseguite una trentina di perquisizioni. La procura di Torino ha preso in esame una serie di attacchi attribuiti alla Fai tra il 2003 e il 2016, le prime udienze sono fissate a novembre.