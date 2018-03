Scripta Manent – Scopri l’arte dello scrapbooking

Lo scrapbooking è l’arte di mantenere vivo un ricordo, raccogliendo fotografie inframmezzate da bigliettini, ritagli di giornale, persino fiori essiccati per rendere più originale il lavoro, e inoltre con la stessa tecnica si possono realizzare anche biglietti di invito e di ringraziamento, partecipazioni, diari, quaderni, cornici, o ancora decorare scatole, bomboniere. A Torino, in via Massena 14/E il paradiso per tutti gli appassionati è Scripta Manent, il massimo per gli amanti e i neofiti del genere. Dietro al banco c’è Cristina che ha sempre un consiglio utile e originale per tutti: da lei si possono infatti trovare sia i prodotti finiti che tutto il materiale necessario per realizzarli in proprio, come carte e cartoncini di vari colori, spessori e misure, pennarelli, forbici, scotch, taglierini e quant’altro serva. Inoltre periodicamente si tengono corsi per insegnare e affinare quest’arte e trattandosi di prodotti artigianali che prevedono l’utilizzo di materiali diversi, e assai personali, nessuno sarà mai uguale ad un altro. Non mancano le agende giornaliere o settimanali, come le Filofax, quaderni di ogni forma e dimensione, album fotografici, rilegatura di fascicoli e fogli sciolti con copertine personalizzabili, anche per i vocabolari.

Scripta Manent è aperto dal martedì al sabato con orario continuato 10-18.

Contatti: 011-5621671.