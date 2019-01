Scritte sulla vetrina del Burger King: “Fuori i privati da UniTo”

La 'rivendicazione' sui social: "Inaccettabile vendere spazi alle multinazionali quando gli studenti non hanno abbastanza aule in cui studiare per la sessione esami"

Un messaggio scritto con la vernice si è materializzato nella notte sulla vetrina del Burger King aperto di recente presso la Palazzina Aldo Moro, non lontano da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino. Contenente un invito sin troppo esplicito: “Fuori i privati da UniTo“.

“Inaccettabile che gli studenti non abbiano abbastanza aule in cui studiare per la sessione esami e UniTo venda i suoi spazi alle multinazionali”, si legge sulla pagina Facebook ‘Noi Restiamo Torino’. “Gli spazi devono essere degli studenti e non delle aziende private”.

UniTo ha affidato la gestione della Palazzina Aldo Moro per i prossimi 29 anni a un’azienda privata, la Usp University Service Project, con 5mila metri quadri dell’edificio – su un totale di 18mila – destinati a spazi commerciali. “Questo è un esempio lampante di una tendenza che vediamo all’interno delle nostre università: le aziende private sono sempre più presenti all’interno dell’amministrazione delle università – si conclude il messaggio sui social – determinando pesantemente il loro sviluppo e lucrandosi sopra”.