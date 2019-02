«Scrivere thriller è come fare sesso»

Dal sesso alla scrittura e al thriller seguendo un filo logico quanto nascosto della psiche umana. Perché, come spiega lo stesso Franco Trentalance, «dietro comportamenti estremi c’è spesso la stessa ostinazione a non interrogare se stessi a fondo per capire chi si è davvero». L’ex porno attore, oggi mental coach e scrittore, classe 1967, stasera alle 19 sarà a Torino, alla libreria Luxemburg (via Cesare Battisti 7), per presentare il suo quinto libro (il terzo thriller) dal titolo “L’origine delle tenebre” per un appuntamento che sa di vero talk show.

Che tipo di thriller è “L’origine delle tenebre”?

«Come le altre mie storie ha caratteristiche ben precise che il pubblico sembra apprezzare davvero. Il mio modo di stare nella mente del serial killer attraverso la descrizione di comportamenti quotidiani come quelli di tutte le persone normali. E il fatto che io mi soffermi molto sui momenti della tortura fino all’uccisione delle vittime. Sono questi le pagine salienti dei thriller, come nel porno lo è l’atto sessuale. Perché farlo durare solo un attimo?».

Quindi ci sono affinità fra sesso e sangue?

«Certamente, dal punto di vista della messa in scena, si intende, sono momenti da descrivere con attenzione per appagare il fruitore».

C’è qualcosa di se stesso nel libro?

«Sì, uno dei protagonisti, Luca Grasso, è un ex porno attore che si trova invischiato suo malgrado nelle indagini».

Perché un porno attore diventa uno scrittore?

«Perché amo comunicare, ho sempre scritto per una rivista di tiro con l’arco, sono un arciere, scrivevo recensioni di film porno e ho scritto anche per “GQ”».

Lei ha smesso di fare film porno due anni fa, perché?

«La nostra vita è come quella degli sportivi, a un certo punto deve finire».

Cosa le manca del set?

«Mi manca la prestanza di certe attrici porno… Non mi sono mai sposato e non l’ho mai desiderato, sono uno spirito libero».