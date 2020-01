Scrivono «Crepa, sporca ebrea». Orrore antisemita in Gran Madre

La scritta l’ha vista subito, su un muro del cortile interno del palazzo dove vive: «Crepa sporca ebrea». Caratteri stampatello con vernice nera, forse incisi con una chiave. Il portone dello stabile, in una via parallela a corso Casale, è quasi sempre chiuso e chi ha indirizzato quella minaccia alla signora Maria, 64 anni, di origine ebraica e figlia di una staffetta partigiana, sapeva come, quando e dove colpire. «Una frase terribile, soprattutto nel Giorno della Memoria. Termini vecchi, passati, che però fanno ancora male», dice, dopo aver presentato denuncia alla Digos: «Non ho mai fatto mistero delle mie origini, non ne ho mai visto il motivo. Purtroppo il mio non è il primo caso e questa escalation fa riflettere. Meno male che in tante scuole gli insegnanti, e non solo, educano i ragazzi al rispetto dei veri valori della storia.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++