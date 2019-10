Sculture, dipinti e case in Costa Azzurra con i soldi dell’azienda poi fallita: denunciati in 9

Sculture, dipinti di grande valore, immobili di lusso, il tutto con i fondi distratti dalla società, che – di lì a poco – infatti, fallisce lasciando a casa 170 dipendenti.

Un fallimento anomalo, quello scoperto dalla guardia di Finanza di Torino che, al temine di un’indagine durata oltre un anno, ha denunciato a vario titolo nove persone per bancarotta fraudolenta.

I finanzieri del Gruppo Torino, che hanno eseguito le indagini coordinati dalla Procura, hanno appurato come gli amministratori della Bienne industria verniciature di Moncalieri, leader per anni nel settore della verniciatura e con in portafoglio importanti collaborazioni con alcuni colossi dell’industria italiana, abbiano di fatto sottratto dal patrimonio aziendale ingenti fondi. Risorse destinate – almeno sulla carta – a parziale copertura dell’enorme debito accumulato.

Sculture, dipinti ed altre opere d’arte di pregio, acquisite nel corso degli anni con i fondi aziendali, ma anche immobili, acquistati dagli amministratori, coniugi sessantenni, in rinomate località turistiche della Costa Azzurra. Il tutto, mentre l’azienda sprofondava verso il definitivo dissesto.

Nel corso delle perquisizioni è anche emerso come, al fine di sottrarle a eventuali sequestri o altre azioni esecutive dei creditori, la coppia abbia fatto “sparire” sculture e quadri di grande valore; opere “svanite”, ma non solo: i due indagati hanno sì spontaneamente fatto trovare alcuni quadri, appesi negli uffici aziendali, peccato però che siano risultate solamente delle copie. Gli originali (tra cui un dipinto di Paola Levi-Montalcini, sorella gemella della Senatrice Premio Nobel Rita, di valore stimato superiore a 80.000 euro) erano custoditi dalla coppia all’interno della loro villa sulle colline torinesi.

Al temine delle operazioni, i finanzieri hanno accertato un buco societario di oltre 24 milioni di euro e un’evasione fiscale di circa 2 milioni. Sequestrati conti correnti per 250.000 euro e alcuni immobili, tra cui l’abitazione di pregio.

Oltre ai coniugi, considerarti i veri burattinai della società, sono stati denunciati tutti i 7 amministratori legali, che – negli anni – si sono succeduti alla guida dell’azienda. Dissipazione del patrimonio societario, distrazione di beni aziendali, sistematiche omissioni di versamenti fiscali e contributivi, bancarotta fraudolenta l’accusa di cui dovranno rispondere davanti al Tribunale di Torino.