Scuola, 40 cantieri aperti

ECCO COME SI TORNERÀ IN AULA A SETTEMBRE (SENZA INTERVALLO)

L’alloggio dismesso del custode viene convertito in aula, i bagni rotti sono oggetto di ristrutturazione e anche per le palestre più decadenti è giunto il momento di tornare agibili. Si scaldano i motori per il ritorno a scuola a settembre e, tra Torino e provincia, sono già partiti una quarantina di cantieri per rendere gli stabili pronti a ospitare i ragazzi nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale.

Per quanto riguarda le scuole superiori della sola Torino, sono attivi circa 30 appalti che coinvolgono altrettanti edifici scolastici, per un importo totale di quasi 20 milioni di euro. «Dei 75 milioni di avanzo del 2019 – spiega Marco Marocco vicesindaco della Città metropolitana di Torino – circa 10 milioni sono utilizzabili per i lavori».

