Scuola Cattaneo nel mirino dei vandali: aule allagate, banchi e sedie gettati a terra

Il raid la notte scorsa nell'edificio di via Leopardi a Collegno

Vandali scatenati. Prendono di mira una scuola. E’ successo a Collegno dove i balordi hanno seminato il caos dei locali della scuola primaria “Cattaneo” prendendosela, in particolare, con la sezione dell’istituto che ospita le aule del liceo scientifico Curie-Levi.

SVUOTATI DUE ESTINTORI

Secondo quanto accertato, i teppisti sono entrati nell’edificio di via Leopardi la scorsa notte, cercando di allagare l’istituto di Borgata Paradiso con una manichetta antincendio e svuotando due estintori. L’idrante, aperto al secondo piano, ha provocato la caduta a pioggia dell’acqua nei due piani sottostanti (dove si sono registrati i danni maggiori).

BANCHI BUTTATI A TERRA

In alcune classi, i balordi hanno buttato a terra banchi, sedie e attrezzature. Per fortuna i danni sono stati limitati grazie al servizio di sicurezza, intervenuto subito dopo l’allarme.

NEI GIORNI SCORSI IL RAID ALLA “GRAMSCI”

Sul posto, con i tecnici della Città Metropolitana (che dovranno valutare l’entità dei danni), sono giunti anche i carabinieri del locale comando stazione, cui toccherà provare fare piena luce sull’accaduto. Si indaga sul modus operandi della gang, molto simile a quello utilizzato, alcuni giorni fa, per danneggiare i locali della scuola media “Gramsci”, in via di Vittorio, sempre a Collegno. I due episodi sono collegati? Si tratta della stessa gang di vandali?

LUNEDI’ RIPRESA REGOLARE DELLE LEZIONI

In ogni caso, gli interventi di pulizia e il ripristino delle attrezzature danneggiate nel corso del raid, sono già scattati. Lunedì alla “Cattaneo”, le lezioni potranno riprendere regolarmente.