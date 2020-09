Scuola, Cirio: “Le famiglie del Piemonte dovranno indicare la temperatura sul diario”

Prima di mandare i figli a scuola le famiglie del Piemonte avranno l’obbligo di segnare sul diario, sul registro elettronico o su un apposito modulo la loro temperatura corporea. Lo ha stabilito il presidente della Regione, Alberto Cirio, che ha firmato nel tardo pomeriggio la relativa ordinanza.

“Un bimbo a scuola con la febbre è un rischio enorme, avremmo preferito che a misurarla fosse la scuola ma ci è stato detto che non si può; per cui adottiamo un’ordinanza che obbliga le famiglie ad auto-certificare la temperatura sul diario o con apposito modulo. Qualora ciò non avvenisse, dovrà misurarla la scuola”, le parole di Cirio all’Ansa.

Alle famiglie, dunque, l’obbligo di certificare la temperatura dei bambini e dei ragazzi, anche se nel documento predisposto da Cirio è contenuta comunque una “raccomandazione” alla scuole, con l’invito alla misurazione prima dell’ingresso.

Qualora l’istituto, per ragioni oggettive e comprovate, non fosse nelle condizioni di farlo, dovrà prevedere un meccanismo di verifica quotidiana per controllare che la temperatura sia stata effettivamente misurata dalla famiglia. Nel caso in cui uno studente dovesse presentarsi senza tale autocertificazione, la scuola avrà l’obbligo di misurare la febbre per consentirne l’ingresso in classe.