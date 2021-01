Scuola, Cirio: “Piemonte è pronto alla riapertura, noi primi a chiedere vaccini per il personale”

“Abbiamo lavorato con le prefetture: siamo pronti, abbiamo aumentato le corse dei trasporti pubblici su gomma e ferroviari. Siamo in grado di investire circa 800mila euro a settimana di risorse, che possono arrivare fino a 2 mln se arriveremo in presenza al 75%”. Parole del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto a “Fuori Tg” su Rai 3 in mattinata per parlare della possibile riapertura delle scuole.

“Vogliamo riportare i ragazzi a scuola in presenza – ha detto il governatore – ma restiamo prudenti: dobbiamo valutare sempre a seconda dell’andamento dei contagi. Siamo stati i primi a chiedere i vaccini anche per il personale scolastico”. Cirio ha anche parlato della situazione vaccini in Italia e in Piemonte: “Siamo alle porte di una terza ondata, basta vedere quello che sta accadendo in Europa e specie in Inghilterra. Dobbiamo finirla con le polemiche e le discussioni e concentraci solo sui vaccini”.