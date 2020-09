Una scuola del piffero

Scusate se insisto a parlarvi di questa scuola del piffero, ma la situazione è così confusa e delicata, da impedirci di vedere un briciolo di luce in questo pastrocchio insensato che finisce per recare solo danni ai ragazzi e alle famiglie. Dal 14 settembre, giorno del grande debutto, non solo è cambiato poco, ma semmai si sono aggiunti problemi ai problemi. Che non sono solo quelli dei banchi, con o senza rotelle, delle aule da attrezzare, dei trasporti assai poco protettivi e infine degli insegnanti abbandonati a se stessi.

Di mezzo, insieme ai ragazzi, ci sono i papà e le mamme, specie quando il loro figliolo è più fragile dei compagni. Il bimbo autistico che non ha l’insegnante di sostegno, il portatore di handicap che deve essere accompagnato in classe, ma è fermato sull’uscio della scuola da normativa balorda. Non parliamo poi delle mense che funzionano a capocchia, o meglio a seconda di come sono organizzati i comuni. Con un’unica costante: il panino da casa è vietato da regole che rispondono più alla scienza che al buonsenso e dunque è vietato.

Così, se non c’è servizio mensa, o il pargolo torna a casa per il pranzo con buona grazia degli orari di lavoro di mamma o papà, oppure resta a digiuno. Mettendo in fila questi problemi c’è da chiedersi dove sia allocato il cervello di chi decide per il futuro delle nuove generazioni, compreso il capitolo delle promesse su cui la ministra Azzolina ha superato ogni limite. Resta da chiedersi che fare, prima che i genitori scendano in piazza assai più numerosi e furiosi di quei quattro gatti che hanno assediato i provveditorato sbandierando addirittura vessilli No Tav, segno di una confusione mentale difficile da comprendere.

fossati@cronacaqui.it