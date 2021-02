Scuola, già 2mila adesioni per vaccini anti Covid. Chiorino: “Personale sta dando buon esempio”

“Vaccinarsi è un segno di responsabilità e di rispetto: il mondo della scuola sta dando il buon esempio”. Così l’assessore regionale all’istruzione Elena Chiorino alla prima lettura dei dati di avvio della campagna vaccinale che ha contato oltre 2mila pre-adesioni in pochi istanti, da parte del personale scolastico, della formazione professionale e dell’università.

“La scuola costituisce una delle infrastrutture di maggiore impatto sociale e con alta densità relazionale, per questo il personale scolastico è stato individuato fra i target prioritari nella campagna vaccinale contro il Covid – prosegue -. Ciò di cui abbiamo bisogno ora, oltre alle dosi di vaccino necessarie, sono azioni di responsabilità. Un dialogo tra Regione, scuola, famiglie e studenti è fondamentale un continuum per garantire le lezioni in presenza.”