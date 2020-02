‘Scuola e giochi in corsia’ per i piccoli pazienti del Regina Margherita con leucemie e patologie ematologiche

Ipad, Kindle, Wii Balance. E, ancora, cartoon e realtà virtuale. Arriva a Torino l’iniziativa “Scuola e giochi in corsia”, messa a punto da Amgen, global leader nelle biotecnologie, in collaborazione con Aieop (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica), che aiuta bambini e adolescenti con leucemia o altre neoplasie, e quelli sottoposti a procedure di trapianto di cellule emopoietiche, ad affrontare il lungo percorso di ospedalizzazione, grazie a innovativi strumenti didattici e ludico ricreativi e al supporto di insegnanti e psico-oncologi nei reparti.

IL PROGETTO

Ogni centro aderente al progetto “Scuola e giochi in corsia”, in base alle proprie esigenze, può scegliere nell’ambito di un set di strumenti offerti dal programma: giochi e realtà virtuale, cartoni animati proiettati sui muri delle stanze degli ospedali per ridurre stress e paura per la malattia; e ancora, palestre virtuali, attraverso l’utilizzo di WII Balance per i faticosi percorsi riabilitativi.

All’interno del programma riveste un ruolo fondamentale il corpo docente presente in ospedale anche durante i periodi di vacanze scolastiche, ovvero quando l’isolamento si fa sentire ancora più forte. L’iniziativa, inoltre, prende in carico anche la sfera emotiva, grazie al sostegno di psico-oncologi che possono alleviare le preoccupazioni dei bambini e delle loro famiglie. Infine, per piccoli stranieri o di altre religioni, è prevista anche la figura del Mediatore culturale che ha il compito di facilitare l’integrazione dei piccoli pazienti dal punto di vista linguistico, culturale e religioso.

Il centro di Oncoematologia Pediatrica – ospedale Infantile Regina Margherita – Città della Salute di Torino (diretto dalla professoressa Franca Fagioli) – ha aderito a “Scuola e giochi in corsia”, scegliendo di potenziare i percorsi di prevenzione e trattamento riabilitativo delle complicanze motorie correlate alla leucemia e all’iter di cure, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, con l’obiettivo di migliorare l’aderenza di bambini ed adolescenti alle varie proposte di trattamento.

Il programma vuole creare un ecosistema di supporto per i pazienti pediatrici contribuendo a migliorare la loro qualità di vita, alleviando il senso di isolamento provato durante le lunghe ospedalizzazioni, in particolare durante le vacanze natalizie, e facilitando il rientro di bambini e ragazzi alla vita quotidiana al termine delle cure.

IN ITALIA 1.500 CASI DI TUMORE ALL’ANNO

Ogni anno in Italia si ammalano di tumore circa 1.500 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800 adolescenti con un’età compresa tra 15 e 18 anni. I tumori pediatrici più comuni sono ematologici e, tra questi, le leucemie acute sono circa 500, di cui i casi di Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) sono circa 400 l’anno, rappresentando quasi l’80% delle leucemie fino ai 15 anni. Il centro di Oncoematologia Pediatrica del Regina Margherita rappresenta il centro di riferimento per le regioni Piemonte e Valle d’Aosta e diagnostica ogni anno circa 150 nuovi casi oncologici in pazienti con età interiore ai 18 anni; di questi, circa 35 nuovi casi sono leucemie linfoblastiche acute (LLA), che rappresentano come noto la neoplasia più frequente in età pediatrica.