Scuola, il Piemonte riparte. Cirio dà l’esempio, Appendino si complimenta con i giovani

Il governatore misura la febbre alla figlia. La sindaca: "I ragazzi rispettano regole, sono esempio per tutti"

Tra le polemiche sull’ordinanza regionale, le discussioni su banchi monoposto e mascherine, alla fine è arrivato il tanto atteso 14 settembre: giorno nel quale il Piemonte, tra le altre regioni, riapre le scuole.

CIRIO: “FEBBRE MISURATA, PRONTI PER ANDARE A SCUOLA”

Il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio è stato il primo a dare l’esempio. Sul suo profilo Facebook il presidente ha pubblicato una foto che lo ritrae nell’intento di misurare la temperatura alla figlia: “In casa Cirio ci si prepara per andare a scuola – ha scritto -. Febbre misurata, autocertificazione firmata”.

PRIMO GIORNO SENZA CRITICITA’

Il primo giorno si è svolto, finora, senza particolari criticità. Gli istituti stanno rispettando l’ordinanza che prevede una verifica della temperatura con termoscanner e ingressi scaglionati per gli alunni.

IL POST DI CHIARA APPENDINO

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha invece condiviso un post sul suo profilo pubblicato da un utente sulla sua community “Torino Riparte”: “Sono passato davanti a un paio di scuole poco fa – si legge -. Sono molti i ragazzi non accompagnati che attendono l’apertura della propria scuola in modo ordinato, distanziato, con mascherina. E’ un segno di speranza e un esempio per tutti”