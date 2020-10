Cori, fumogeni e uno striscione che chiede le dimissioni di Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione. Dalle 8 di questa mattina monta la protesta degli studenti dell’istituto Carlo Levi di Torino. Sono diverse centinaia e lamentano le criticità legate alla gestione della scuola, ma anche dei tamponi e più in generale del contenimento dell’emergenza Covid.

“Non vogliamo tornare alla didattica a distanza”, ripetono in coro i manifestanti. Ma nel mirino non c’è solo il possibile ritorno alle lezioni on line, come ventilato nell’ultima ordinanza regionale. Classi pollaio, mezzi pubblici sovraffollati e anche le temperature già glaciali delle aule, le cui finestre rimangono costantemente aperte per garantire l’aerazione, sono agli altri temi oggetto della protesta.

Oltre al picchetto davanti all’istituto Levi, annunciate nuove forme di contestazione. Venerdì al liceo Einstein è in programma un evento a cui dovrebbe partecipare proprio Lucia Azzolina e gli studenti promettono di esserci. Ma anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, non riscuote il favore degli studenti, per le ultime misure giudicate inutili o nel migliore dei casi tardive.