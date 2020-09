Scuola, l’accusa di Cirio: “In Piemonte 20mila cattedre vuote, è inaccettabile”

Il governatore della Regione sulla ripartenza: "Nessuno ha impugnato ordinanza, è in vigore e funziona"

“Oggi, giorno dell’inizio del nuovo anno scolastico, si parte con 20mila cattedre vuote in Piemonte. Insegnanti che mancano, specie quelli di sostegno: ci sono bambini che vanno assistiti, ed una situazione del genere in un Paese civile non è assolutamente accettabile”. Così Alberto Cirio, governatore della Regione, che ha parlato della riapertura delle scuole intervistato da Sky.

“L’ordinanza? Al momento è in vigore e funziona, nessuno l’ha impugnata – ha aggiunto Cirio -. Ciò dimostra che è più facile del previsto far verificare la febbre agli istituti scolastici. Il Governo ha imposto alle aziende di misurare la temperatura agli operai che vanno al lavoro, così come ai sindaci e agli uffici pubblici. Quindi, a maggior ragione, va misurata ai bambini, che sono soggetti delicati e che potrebbero incontrare nonni o anziani, persone più vulnerabili al Coronavirus”.