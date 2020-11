Scuola, studenti in strada contro la dad: torna la protesta a Torino

In strada contro la didattica a distanza. Nuova protesta, questa mattina davanti al liceo Gioberti, in pieno centro a Torino, per la manifestazione “School for future“: un gruppo di studenti si è ritrovato, per il secondo venerdì di seguito, in via Sant’Ottavio per chiedere il ritorno della “scuola in presenza“.

ANCHE LE MAMME PROTESTANO

Poco più in là, con i figli piccoli al seguito, seduti nei passeggini, anche un gruppo di mamme ha inteso prendere parte alla protesta.

LE LEZIONI SEGUITE IN STRADA

Seduti, sul marciapiede, le spalle poggiate alle pareti dell’istituto ed i computer portatili sulle ginocchia, i ragazzi hanno seguito così le lezioni. Un gesto simbolico, il loro, dall’alto contenuto polemico per dire basta alla dad.