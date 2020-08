Scuole paritarie, settembre è un rebus: «Una su tre rischia di non riaprire più»

Il dramma delle scuole paritarie di Torino ha due volti. Da un lato ci sono gli insegnanti, che a settembre rischiano di ritrovarsi senza più un lavoro; dall’altro le famiglie, che intravedono già all’orizzonte un autunno di disagi. «Il 30% delle scuole paritarie della città rischia di non riaprire a settembre» lancia l’allarme il capogruppo dei Moderati in Sala Rossa, Silvio Magliano.

Presentando in commissione una mozione a sostegno degli istituti paritari in crisi, Magliano ha delineato un quadro chiaro: le scuole sono state chiuse durante il lockdown e non hanno incassato quanto avrebbero dovuto, da qui il rischio di non riaprire dopo la pausa estiva.

