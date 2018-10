Scuole sicure e strisce gialle. Ecco la zona 30 di Vanchiglia

Via Santa Giulia “green” e strisce gialle. Le novità sulla futura zona 30 in Vanchiglia sono emerse ieri durante il sopralluogo comunale in vista dell’effettiva trasformazione del quartiere prevista per metà del prossimo anno. Il progetto, che punta sulla modifica della viabilità in entrata e in uscita nel triangolo tra corso Regina Margherita, San Maurizio e Lungo Po Machiavelli, si pone l’intento di disincentivare il traffico “parassita” di attraversamento e favorire la mobilità pedonale e ciclabile. Per accedere al quartiere in auto da corso San Maurizio e corso Regina si potranno usare solo i controviali e la velocità sarà ridotta dai “dossi berlinesi”. «I capisaldi del progetto – ha spiegato l’assessore alla Viabilità, Maria Lapietra – sono le porte d’accesso e le corsie dei tram indipendenti».

Su via Vanchiglia e via Napione è infatti prevista la netta separazione della corsia veicolare da quella dei mezzi pubblici, attraverso l’inserimento di cordoli di gomma che dovrebbero così eliminare il problemi legati alla doppia fila e i rallentamenti del tram. Come richiesto dalla circoscrizione Sette, saranno ampliati i marciapiedi di fronte alle scuole e verranno anche piantati nuovi alberi in via Santa Giulia, in corrispondenza degli incroci di tre isolati ancora da stabilire. Si prevedono inoltre stalli per il carico e scarico con disco orario di 30 minuti, e nuovi parcheggi riservati ai residenti, sul modello di via Berthollet a San Salvario. Le uniche aree pedonali previste sono due spicchi di Largo Montebello, e la parte finale di via Sant’Ottavio, tra via Balbo e corso Regina. «Abbiamo anche richiesto – spiega il presidente della circoscrizione Sette, Luca Deri – la posa di colonnine per la ricarica delle auto elettriche». Il costo stimato per l’intero intervento è di 250-300 mila euro, ricavati dai ribassi di gara dei fondi Pon Metro.