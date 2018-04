«Se gli abusivi non sono violenti non possono essere condannati»

“Lavoravano” in batterie. Piccoli gruppi di posteggiatori abusivi che i carabinieri hanno filmato, anche con un elicottero, per un mese da fine novembre al Natale del 2010. I posti auto “appaltati” erano quelli attorno all’ospedale Koelliker, gli automobilisti che pagavano l’obolo anziani malati in attesa di una visita o dipendenti del nosocomio.

Nessuno consegnava i soldi per “spirito di liberalità”, tutti per il timore di subire danni alla vettura. Come il proprietario di una Porsche, che per non correre rischi, ha deciso di “donare” due euro e cinquanta. “Ma nessuno – scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza di assoluzione in primo grado confermata martedì in appello – ha descritto condotte aventi natura minacciosa o violenta”.

