Se la montagna ama il cinema. Torna il Sestriere Film Festival

Si apre questa sera con “Still alive. Dramma sul monte Kenya” di Reinhold Messner il Sestriere Film Festival. La montagna torna così protagonista sul grande schermo a quota 2.035 metri nel festival del cinema a lei dedicato più alto d’Europa, organizzato da Associazione Montagna Italia, in collaborazione con Comune di Sestriere, Consorzio Via Lattea, Cai, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte. È affidata alla pellicola del famoso alpinista di Bressanone (presentata fuori concorso, così come la pellicola di chiusura, “Holy Mountai”, sempre a firma Meissner ) l’inaugurazione dell’ottava edizione della rassegna che fino al 4 agosto proporrà al cinema Fraiteve di Sestriere 22 opere selezionate tra le oltre 150 iscritte a un bando internazionale conclusosi il 31 maggio scorso (tutte le serate, che avranno inizio alle ore 21, sono ad ingresso gratuito).

Molte le pellicole italiane in concorso, seguite da quelle francesi e poi da produzioni dalla Spagna e dal Belgio. A giudicarle una giuria composta da Piero Carlesi, in qualità di Presidente, con Giovanni Verga e Nicola Bionda.

Attesi ospiti come lo scrittore Giancarlo Pavan, che presenterà il libro “Aspettami sulla cima”, il Comando delle Truppe Alpine che mostrerà un filmato realizzato recentemente in 5 Torri sulle Dolomiti, e ancora l’Ente di Gestione dei Sacri Monti e l’Archivio Nazionale Cinema Impresa – Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Non solo cinema. Il Sestriere Film Festival è anche fotografia e sport. Ogni serata si aprirà con la proiezione delle 15 fotografie selezionate tra tutte quelle che si sono iscritte al concorso fotografico promosso dal circuito “Spirit of the mountain”, network di Festival creato da Associazione Montagna Italia di cui Sestriere Film Festival fa parte. “Cammina con il Festival”, poi, darà appuntamento tutte le mattine alle 9,30 presso l’ Atl – Casa Olimpia per una salutare passeggiata in quota con l’accompagnamento dell’istruttore di Nordic Walking Roberto Miletto, in collaborazione con le Guide Alpine del Piemonte.

Finale in musica domenica 5 agosto alle 11,30 presso il Rifugio Alpette.