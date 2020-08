Se l’obolo scompare

Meno gente in chiesa, meno donazioni nella cassetta delle offerte. Pare quasi matematico. Anche le parrocchie, d’altra parte, sono state a lungo “chiuse” per il lockdown e adesso continuano a limitare gli accessi per via delle normative. Una chiesa, per questo motivo, ha dovuto addirittura chiudere. Il Duomo, invece, sconta la mancanza di turisti, forse più disposti a lasciare un obolo dopo aver acceso una candela. Ma se vogliamo guardare il quadro nel suo insieme, questo calo così drastico delle elemosine è una spia del malessere che la nostra società sta vivendo, un malessere economico ovviamente. In chiesa è più probabile che l’obolo maggiore venga da gente comune che non da possidenti e benestanti, è una prassi osservabile: spesso chi ha di meno è portato a dare per chi se la passa ancora peggio. Scomodando categorie varie potremmo dire che il ceto medio dona più della ricca borghesia e forse gli anziani lasciano monete in misura maggiore dei giovani. E sono proprio queste categorie quelle che sono andate impoverendosi in questi anni. Dunque se rinunciano anche alla piccola opera di bene, anche solo con quelle poche monete, vuol dire che la situazione è grave, che in tanti se la passano davvero male e soprattutto vedono nero nel futuro non troppo lontano. Il contraltare (è proprio il caso di dirlo) viene dalle richieste di aiuto alle parrocchie, che sono aumentate in maniera quasi direttamente proporzionale al calo delle offerte, come se tanti fossero passati da una parte all’altra del sentiero. E sono questi i veri poveri invisibili, non quelli che fingiamo di non vedere accampati in centro: sono quelli che sedevano vicino a noi fino all’altro giorno. Ed è questa la cosa che può spaventare di più.

