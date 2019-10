Seconda domenica di stop per il luna park della Pellerina, giostrai sul piede di guerra: “Chiederemo i danni al Comune”

Seconda domenica consecutiva senza giostre alla Pellerina, dove il tradizionale luna park autunnale avrebbe dovuto aprire i battenti già lo scorso sabato, 5 ottobre, per poi tenerli aperti fino al prossimo 10 novembre.

LO STOP PER MOTIVI DI SICUREZZA

Lo stop è scattato dopo che la commissione di vigilanza provinciale sulla sicurezza ne ha vietato l’apertura in virtù del risultato di una perizia fatta eseguire dal Comune lo scorso mese di luglio.

I RISULTATI DELLA PERIZIA: GIOSTRE TROPPO PESANTI

Ebbene, tale perizia ha infatti decretato che le attrazioni più grandi e pesanti (12 su un totale di 50) non possono essere installate sul terreno del parco torinese perché la “pavimentazione”, vecchia di 40 anni, potrebbe non reggere sotto il loro peso rischiando così di sprofondare.

LA PROTESTA DEI GIOSTRAI

I giostrai, però, non ci stanno. Per loro, infatti, il suolo della Pellerina è in grado di reggere il peso anche delle giostre più pesanti. Da una settimana sono scesi sul piede di guerra e non più tardi di due giorni fa, esasperati, hanno inscenato una protesta in strada, bloccando per un’ora e mezza il traffico in corso Regina.

LA POSIZIONE DELL’ANESV

L’Anesv, l’Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti che organizza il luna park, ha commissionato una controperizia alla Tecno Impianti. E gli esiti sono stati molto diversi rispetto a quelli emersi dalla perizia del Comune.

“QUI CI PUO’ ATTERRARE UN AEREO”

“Qui ci può atterrare un aereo“, ha commentato uno dei tecnici. “I dati in nostro possesso dimostrano che quel terreno è assolutamente idoneo ad ospitare tutte le nostre giostre, così come lo è stato per più di trent’anni”, ha affermato il presidente dell’Anesv, Massimo Piccaluga.

DOMANI L’INCONTRO IN ASSESSORATO

Domani, tra l’altro, è in programma una nuova manifestazione davanti all’assessorato allo Sport, guidato da Roberto Finardi. Non è però previsto alcun incontro con l’esponente della giunta Appendino. I giostrai, infatti, porteranno le loro istanze direttamente al dirigente del settore al quale tenteranno di far capire le loro ragioni.

“CHIEDEREMO I DANNI AL COMUNE”

“Chiediamo che si trovi al più preso una soluzione” hanno spiegato, in coro, i giostrai ricordando di aver già “pagato in anticipo 50mila euro di suolo pubblico” e che “ormai ci restano solo tre domeniche”. “Se non si sblocca la situazione, chiederemo i danni al Comune. Vogliamo parlare con la sindaca, solo lei può risolvere il problema” hanno concluso.