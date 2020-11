Una seconda linea per Embraco. Ma manca il via libera dell’Ue

Investimento di 56 milioni ma non si sa quanti conserveranno il posto

All’ex Embraco arriverà una nuova linea produttiva. Ma il polo annunciato dal ministero dello Sviluppo economico è ancora sulla carta: manca ancora l’autorizzazione dell’Unione Europea agli aiuti di Stato.

È quanto emerso durante la videoconferenza che si è tenuta ieri, giovedì, tra la sottosegretaria Alessandra Todde, sindacati, enti locali, il curatore fallimentare di Ventures e il commissario straordinario della Wanbao Acc di Belluno. Quest’ultima è l’azienda con cui Ventures dovrebbe fondersi per fondare l’Italcomp, il polo nazionale dei compressori per frigoriferi, partecipato al 70% dallo Stato (attivo da gennaio 2022).

L’investimento complessivo è di 56 milioni di euro, di cui 18 in Piemonte. Ma non è ancora chiaro quanti lavoratori resteranno in Italcomp fra i 400 di Riva e i 300 di Belluno.

