Secondo gli esperti, in un futuro neanche troppo lontano saremmo costretti a mangiarli tutti, vista la carenza di cibo. Ma per il momento – e per fortuna – certi tipi di insetti sono consumati soltanto in alcune remote zone del pianeta.

Le sanguisughe, ad esempio, in alcune regioni della Cina sono considerate una vera e propria leccornia. Prova ne è la soddisfazione con cui questo avventore ordina e consuma un piatto preparato con le sanguisughe in un ristorante di lusso.