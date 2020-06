Secondo tempo decisivo, la Juve travolge il Lecce: finisce 4-0

Prima Dybala, poi il rigore di Cristiano Ronaldo. Infine il ritorno al gol di Gonzalo Higuain e De Ligt. Accade tutto nel secondo tempo: la Juventus travolge il Lecce con il risultato di 4-0 e vola a +7 sulla Lazio in classifica (con una partita in più).

La partita si indirizza nella direzione dei bianconeri già alla mezz’ora della prima frazione: gli ospiti rimangono, infatti, in 10 uomini per l’espulsione di Lucioni. Poi, in avvio di ripresa, il gol della ‘Joya’, seguito da tutti gli altri. Gli uomini di Sarri trovano la seconda vittoria consecutiva e allungano sugli avversari salendo a quota 69 punti. Prossimo appuntamento la sfida contro il Genoa al Marassi.