Seeyousound, si entra nel vivo: tante proiezioni e Manuel Agnelli

Se la musica elettronica ha scaldato ieri sera le platee del Cinema Massimo con un’inaugurazione in perfetto stile “Seeyousound”, da oggi il festival di musica e film entra nel vivo con le proiezioni e, soprattutto, grazie all’arrivo dell’ospite d’onore.

Ovviamente, l’atteso Manuel Agnelli, la voce rock sempre fuori dal coro che dopo avere detto addio a “X Factor” («In tv ho perso l’uso del congiuntivo») si è ributtato a capofitto nel sul lavoro, nella sua musica, tanto che proprio ieri è uscito in tutta Italia “Noi siamo Afterhour”, il cofanetto con il doppio album live del concerto evento al Forum di Assago del 10 aprile scorso.

«Ci abbiamo provato – ha detto ancora Agnelli – era la prima volta che avevamo 12.000 persone tutte per noi, non potevamo fare finta di niente. Il lavoro ci è piaciuto, è venuto bene e quindi ecco qui il nostro cofanetto», che tra l’altro sarà presentato al pubblico oggi alle 15 al 45esimo Nord. E sempre oggi si continua al Massimo con una carrellata di film, corti e videoclip in competizione e con un assaggio delle rassegne che mescolano generi musicali tra metal, pop, funk, house e folk, ed evocano culture dalla Svezia all’Australia, dalla Francia all’Etiopia, fino agli epici Usa. La giornata culminerà poi nel racconto, tutto italiano, dell’avvento del videoclip sulle reti nazionali attraverso lo spettacolo “Telemusik. VideoClip, visioni e visionari nell’Italia degli anni ’80”, nella prima serata di sabato in Sala 1.

Quindi, domani spazio all’inedito documentario “Songs with other strangers” con Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo, gli Afterhours. Insieme con loro anche Marta Collica (Sepiatone e John Parish Band), Giorgia Poli (Scisma e John Parish band), John Parish (autore e produttore, tra gli altri, di PJ Harvey), Stef Kamil Carlens (dEUS e Zita Swoon) e Steve Wynn (Dream Syndacate) che si riuniranno dopo nove anni per vedere il documentario sul loro tour del 2010, immortalato dal regista Vittorio Bongiorno e tutt’ora inedito.

Il programma di domenica, inoltre, sarà ricco di proiezioni e momenti live, tra cui la performance di danze folk che anticipa la proiezione in anteprima italiana di “Le Grand Bal” – in lizza con 10 nomination ai César 2019.