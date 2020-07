Segregate in casa, malmenate e costrette a prostituirsi: la polizia ferma una coppia di aguzzini

Il calvario di una coppia di giovani marocchine. Oltre alle violenze, per costringerle a "battere", i loro sfruttatori le minacciavano di diffondere in rete video ed immagini inerenti il loro meretricio

Lo scorso 8 luglio personale del commissariato “Dora Vanchiglia“, a seguito di una articolata indagine, ha eseguito due misure cautelari per sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona ed estorsione.

LE INDAGINI RISALGONO AL MESE DI AGOSTO DEL 2019

I fatti risalgono al mese di agosto del 2019 quando gli agenti, sensibilizzati da un progetto di vicinanza ai problemi del quartiere, fecero piena luce su una notizia inerente lo sfruttamento della prostituzione ai danni di tre ragazze di nazionalità marocchina da parte di una coppia di loro connazionali i quali, oltre ad obbligarle al meretricio, pretendevano da loro tutti i proventi dell’attività.

LE ANGHERIE SUBITE DALLE DUE GIOVANI

Con il passare del tempo, secondo quanto scoperto dagli “007” della Polstato, le angherie di due delle tre marocchine (una 31enne ed una 28enne) si sarebbero aggravate in quanto le malcapitate sarebbero anche state private della loro libertà personale venendo rinchiuse nell’appartamento in cui erano obbligate a prostituirsi.

CLIENTI INDIRIZZATI NELLA “CASA DEL SESSO”

I clienti, dopo aver pattuito la prestazione desiderata direttamente con gli sfruttatori ed aver pagato ad essi il servizio, venivano indirizzati nell’abitazione di Corso Moncalieri per consumare quanto stabilito.

LE RAGAZZE PROVANO A RIBELLARSI

Quando le ragazze iniziarono a manifestare la volontà di volersi sottrarre al controllo degli aguzzini, furono minacciate di vedere diffuse anche nel loro Paese di origine, video ed immagini inerenti il loro meretricio.

LE MINACCE ED IL VIDEO HARD DIFFUSO IN RETE

Dopo una prima denuncia dei fatti, alle minacce si aggiunsero anche le aggressioni. Infatti, la coppia di sfruttatori malmenò e derubò di una collanina d’oro, nonché del passaporto, una delle ragazze, per impedirle di tornare nel proprio Paese, minacciandola di ulteriori conseguenze, le quali si manifestarono nella pubblicazione, tramite uno dei principali social network, e l’invio a parenti e amici, di video della vittima in atteggiamenti intimi con uno dei suoi clienti.

IL MODUS OPERANDI SCOPERTO DALLE INTERCETTAZIONI

Dalle intercettazioni telefoniche è emerso un modus operandi teso a soggiogare le donne utilizzando metodologie ricattatorie ed estorsive basate sulla divulgazione di immagini nel Paese di origine, in modo da compromettere definitivamente la propria reputazione.

LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA SUL FIGLIO

Nell’ambito dello stesso procedimento gli agenti hanno anche appurato l’alterazione di stato di uno dei figli della sfruttatrice, dichiarato fraudolentemente figlio di diverso padre per ottenere il permesso di soggiorno, motivo per cui veniva denunciata per alterazione di stato.

LA CONVALIDA DELLE MISURE

L’Autorità Giudiziaria ha avallato in pieno le richieste fatte dagli investigatori concordando su tutto il piano accusatorio, riconoscendo la misura cautelare della custodia in carcere per lo sfruttatore nonché l’obbligo di presentazione alla P.G. per la sua compagna, concorrente nei reati di sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona ed estorsione.