Segreti di Pulcinella-stato

Leggendo che i camalli genovesi si rifiutavano di caricare sul cargo saudita Bahri Yanbu armi destinate alla guerra dello Yemen, riflettevo su quanto siano inutili queste prese di posizione contro fenomeni ingovernabili e più grossi non dico dei singoli cittadini, ma dei singoli governi. La vendita di armi. Già. E parliamo di armi nuove, perché il traffico di quelle usate è da secoli in mano ad abili mercanti che eludono ogni controllo, come i trafficanti di droga (che infatti continua ad essere spacciata).

Non c’è solo l’Italia a costruire armi e armamenti (che costituiscono una fetta importante del nostro già cagionevole Pil), ma anche Francia, Germania, Inghilterra, Svezia… E se le convenzioni internazionali vietano la vendita di armi a nazioni in guerra, ecco pronta la triangolazione: le vendi a una nazione in pace, e questa le rivende ai belligeranti. Ma oggi mi preme sottolineare la lezione di democrazia che la Francia, sempre pronta a bacchettarci su di essa (è con questa scusa che ha accolto e ospita tuttora gli estremisti rossi italiani fuggiti) sta dando.

L’Ong giornalistica Disclose ha svelato documenti e dettagli sulla vendita di armi da parte della Francia a nazioni in guerra. Subito è scattata la reazione: i DSGI, i servizi segreti francesi, hanno interrogato i giornalisti di Disclose, che se non riveleranno le fonti saranno condannati, in base a una legge del 2009 che vieta la rivelazione dei segreti d’ufficio, a 5 anni e 83mila euro di multa. Stesso discorso per Assange, che se sarà estradato negli Usa andrà in galera a vita. Alla faccia della libertà di stampa e della democrazia. Ma andatevi a comprare un mestolo!

