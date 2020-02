Segreti tra Parigi e il Salvador dentro quel quadro misterioso

Kevin Pace è un pittore, ha cinquantasei anni, una moglie di nome Lina e due figli adolescenti, April e Will. E un segreto. Il quadro enorme che sta dipingendo nel suo studio blindato, un quadro cui lavora da anni e che non mostra a nessuno. Non sa se sia davvero il suo capolavoro, sa solo che da dieci anni deve lavorarci. Il suo amico Richard ha promesso di distruggerlo alla sua morte, anzi di radere al suolo l’intero studio. Ma un segreto è tale solo perché presume la possibilità di essere rivelato, di essere condiviso, di infrangere una promessa, di lasciar scorrere il fiume della memoria. “Quanto blu” (La nave di Teseo, 20 euro) di Percival Everett, uno dei maggiori e più intensi scrittori americani di oggi, si svela su tre diversi piani spazio temporali, come un trittico o come strati diversi di colori che vadano a comporre la sinestesia finale. Perché Kevin vede i colori come nomi, tutto attorno a lui è nomi di colori. I piani sono “1979”, la drammatica avventura in Salvador assieme a Richard alla ricerca del fratello di quest’ultimo, a bordo di una vecchia Caddy de Ville e in compagnia di un criminale di guerra come il Bum Bum e il viscido fotografo Carlos. “Parigi” è il racconto di quando, dieci anni prima, Kevin ha vissuto una breve avventura con la splendida e giovanissima pittrice Victoire, quando, pur già sposato e con figli piccoli, ha capito di essere innamorato. E al suo ritorno ha dato il primo segno di blu al grande quadro. E c’è “Casa” ovvia – mente, che è il presente, le difficoltà del rapporto con la famiglia, il disagio e la sofferenza interiore, la dipendenza dagli alcolici, l’ossessione. Tre “luoghi” si potrebbe dire, dell’anima però: perché anche i capitoli intitolati “1979” sono un metaluogo. Mentre il ritorno a Salvador, nel momento della risoluzione a tornare dove ha vissuto un personale inferno sulla tomba di una bimba, è chiamato “Casa”, dunque il luogo diventa il tempo dell’esistere oggi, che significa fare i conti con il passato. Ironia, un registro linguistico alto e dinamico, la passione e l’amore raccontati con pennellate dolci mentre i ricordi del Salvador e il presente sembrano tratti duri di spatola: tutto questo è il romanzo di Percival Everett, che trascina e spinge a desiderare di conoscere, di svelare il segreto indicibile, che non è legato alla morte, non è legato al tradimento, non è un insieme di tutti i piccoli segreti che Kevin lascia cadere lungo la strada, come bottiglie vuote. Il ritorno è a un tutto che nella realtà è solo una parte di un “tutto” più grande eppure al contempo più piccolo. E solo a quel punto si potrà sapere tutto, tutto quel blu.