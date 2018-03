Selfie, foto di famiglia e tanta emozione: il primo giorno di Parlamento è “social” [LE FOTO]

Non c’è niente da fare, l’emozione della prima volta, un po’ per tutti e anche per i trentasei debuttanti piemontesi supera sempre d’un passo anche il più ingessato dei codicilli, che prevede come in Parlamento non ci si possa far fotografare in posa o per ritratti di carattere privato.

Ben più stringenti le regole durante le votazioni ma il richiamo del “social”sembra irresistibile anche per chi d’aule e emicicli dovrebbe saperne qualcosa. Così capita che Mauro Laus e Davide Gariglio del Pd si lascino andare – uno a Montecitorio, l’altro a Palazzo Madama – a enormi sorrisi pur nel caos delle elezioni dei presidenti. «So già come andrà a finire» assicura Laus, sornione dopo essersi lasciato alle spalle l’urna della votazione. «La responsabilità è tanta, ma svolgerò il mio compito con la dedizione e la passione che ho messo in questi anni» assicura Gariglio, sperando «si possa lavorare in un clima di fraternità nonostante le idee diverse. Avanti tutta, per la nostra Italia e per il nostro Piemonte».

