Selfie serioso per Cristiano Ronaldo: sguardo fisso e concentrato

Cristiano Ronaldo torna a postare un selfie, ma non c’è più il suo volto sereno e sorridente a far bella mostra sul suo profilo Instagram da quasi 150 milioni di follower. L’asso portoghese della Juventus si è fotografato, infatti, in auto nel giorno della ripresa degli allenamenti con la formazione bianconera.

Sguardo fisso sull’obiettivo, occhiali da sole in punta di naso a lasciar scoperti gli occhi, espressione insolitamente seria, concentrata, riflessiva: impossibile non pensare a eventuali risvolti dello scandalo sessuale che lo ha travolto negli ultimi giorni, con le pesanti accuse mossegli da Kathryn Mayorga e da altre donne in giro per il mondo.

Con questo scatto, però, Cristiano Ronaldo sembra voler chiarire che da questo momento in poi le sue attenzioni sono rivolte soltanto al campo e al suo lavoro. Sguardo fisso e concentrazione massima, c’è da trascinare la Juventus in serie A e in Champions. Il resto, per ora, sono solo chiacchiere.