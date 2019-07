In sella alla Vespa tampona un’auto: 53enne in gravi condizioni al Cto

Momenti di paura, questa mattina a Torino, per un grave incidente stradale verificatosi in corso Tazzoli (direzione corso Agnelli). L’orologio segnava le 11.45 quando Una Fiat Panda è stata tamponata da uno scooter modello “Vespa“. Lo scontro è avvenuto quasi in corrispondenza con l’incrocio di via d’Arborea.

CONDUCENTE DELLA VESPA GRAVE AL CTO

Il conducente della “due ruote”, un 53enne di nazionalità italiana, ha tamponato la vettura che lo precedeva, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra. È stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Cto di Torino, dove i medici che lo hanno preso in cura si sono riservati la prognosi.

MUNICIPALE A CACCIA DI TESTIMONI

Sul posto, per gli accertamenti di rito, la squadra infortunistica del reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino, che è alla ricerca di testimoni.