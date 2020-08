Semaforo rosso “bruciato”, schianto all’incrocio: furgone si ribalta

Tre le vetture coinvolte. Ad avere la peggio è stato il conducente del camioncino: sono dovuti intervenire i pompieri per estrarlo dall'abitacolo

E' successo questa mattina a Torino, tra corso San Maurizio e via Vanchiglia

Rocambolesco incidente questa mattina, a Torino, all’incrocio tra corso San Maurizio e via Vanchiglia. Tre le vetture coinvolte. A provocarlo, secondo una prima ricostruzione, un semaforo non rispettato.

FURGONE SI RIBALTA

Ad avere la peggio è stato il conducente di un furgone Peugeot Expert: nello scontro il veicolo si è infatti ribaltato e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre l’autista dall’abitacolo. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute anche le ambulanze del 118, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi