«Sembro forte, ma mi sento fragile»

Un conto è l’impressione che Belen Rodriguez dà sempre di sé, quella di una persona decisa, sempre sul pezzo, capace di raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi. Un altro invece è la Rodriguez vera che non è una macchina da guerra come la si dipinge e forse lei stessa vorrebbe far credere. A confermarlo per la prima volta è lei stessa, intervistata dal settimanale amico “Chi” (in edicola da oggi) che ha raccolto le sue confessioni, a cominciare da quella più profonda e personale: «Sembro più forte di quello che sono. Mi sento fragile, ma sono una donna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen».

Scelte personali che non sempre hanno pagato, almeno dal punto di vista professionale, ma comunque che non cambierebbe anche perché adesso è arrivata ad un punto della sua vita privata e lavorativa nel quale non deve più accontentarsi di tutto quanto le passa sotto il naso, ma può prendersi il tempo che le serve e di fare anche le scelte giuste: «Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare».

E il capitolo sentimentale? La storia con Andrea Iannone funziona benissimo e dopo le critiche, talvolta pesanti e fuori luogo, che le hanno riservato molti fan del campione di motociclismo nella passata stagione al momento sembra fare benissimo ad entrambi. Una sintonia perfetta che porterà anche a nuove nozze, come pronosticano da tempo anche i bookmakers? Difficile, praticamente impossibile almeno a giudicare da quello che pensa sull’argomento la showgirl argentina: «Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come si mi avessero distrutto un sogno».

In realtà nelle ultime settimane l’incontro faccia a faccia con Fabrizio Corona, uscito da poco dopo la sua detenzione, aveva fatto pensare che si insinuassero le prime crepe nella coppia e il timore è stato rilanciato anche a “Verissimo” sabato scorso dopo che l’ex re dei paparazzi era stato ospite di Silvia Toffanin: «Quella con Belen – aveva detto Corona – è la più importante storia della mia vita. Più di un matrimonio, più di Nina. Ora non la vedo più e non la sento più ma ci legherà sempre un grande affetto. Ci siamo incontrati di recente e l’ho trovata molto maturata: penso che oggi sia una delle ragazze con più valori e con il più forte senso della famiglia che io conosca. L’amore per Belen era diverso da quello con Silvia: era folle e spericolato. Quando lo vedo Iannone nelle foto sui giornali con lei ogni tanto mi confondo e penso di essere io».