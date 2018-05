Sempre meno fiducia sul nome di Cottarelli: i Cinque Stelle al 27%

Se tra i lettori di CronacaQui scende di qualche punto la voglia di nuove elezioni, passata dal 79 al 77,25 per cento, si rafforza la sfiducia ad un eventuale esecutivo affidato al premier “incaricato” Carlo Cottarelli.

Quel 65,9 per cento che tra lunedì e martedì aveva espresso la propria contrarietà ad un voto di fiducia da parte del Parlamento, nella giornata di ieri, ha toccato quota 67,16 per cento, così come è aumentata la quota di risposte secondo cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non andrebbe messo sotto accusa, cresciuta dal 51 al 52,24 per cento nelle ore successive alla decisione espressa da Matteo Salvini e Luigi Di Maio di rinunciare alla procedura di impeachment.

Spostamenti minimi che confermano, però, le prime impressioni ricevute a partire da lunedì sera attraverso il nostro sito Internet www.cronacaqui.it e nei giorni successivi, via coupon o con un voto tramite Sms e WhatsApp per rispondere ai cinque quesiti posti da CronacaQui sulla peggiore crisi istituzionale che l’Italia abbia conosciuto dal 1946.

Domande che toccano anche il merito del dibattito politico. Per quanto concerne, infatti, l’eventuale uscita dell’Italia dall’Eurozona il risultato è rimasto in equilibrio con i giorni scorsi: 36,2 per cento di favorevoli a fronte del 63,9 per cento rappresentato da chi non avrebbe intenzione di abbandonare la moneta unica.

Rispetto al posizionamento politico di chi ha partecipato al sondaggio lanciato da CronacaQui, la Lega scende di appena un punto, passando dal 34,6 per cento al 33,58 per cento e rafforzando così la posizione del Movimento 5 Stelle, che dal 26,4 per cento di mercoledì arriva così al 27,68 per cento, ma non del Pd che segna un’ulteriore, seppur minima, battuta d’arresto, perdendo uno 0,31 per cento.

Seguono Forza Italia e Fratelli d’Italia, confermando le potenzialità di un centrodestra unito e facendo recuperare quel poc di terreno perso dalla Lega. Il 3,94 per cento raccolto da Forza Italia e il 2,26 per cento di preferenze ricevute da Fratelli d’Italia, sommato con il 33,58 per cento della Lega, permetterebbe alla coalizione di arrivare al 39,78 per cento, con uno scarto di oltre dodici punti sul Movimento 5 Stelle.

Sullo sfondo si attesta, infine, Liberi e Uguali in caduta libera dall’1,92 all’1,48 per cento. Senza un’indicazione precisa resta, poi, il voto di quel 7,5 per cento di lettori che non ha espresso una preferenza di voto nel caso di un ritorno alle urne.

