SENSITIVO AMON- UN PROFESSIONISTA AL SERVIZIO DEL PUBBLICO PER CERCARE TUTTE LE RISPOSTE NASCOSTE

«Chi sono io? Sono “questo” di famiglia, ho imparato a leggere le carte e le persone molto prima di imparare a leggere le parole e per vocazione lo faccio da sempre». Amon si presenta così, spiegando che «il cartomante non è un mago, ma piuttosto un professionista al quale rivolgersi per cercare risposte».

Così lo contatta chi ha urgenze in amore, problemi familiari, ma anche chi vuole risposte sul lavoro. «Bisogna imparare ad essere distaccati, questo è un lavoro delicato. Tendo sempre a sottolineare di non essere uno psicologo o un medico. Come cartomante non curo le persone, non è il mio lavoro. Il cambiamento deve venire dal cliente. E gli argomenti che riguardano la medicina non sono di mia competenza, preferisco consigliare una visita dal medico. Ma la verità spesso è davanti agli occhi del consultante, solo che in pochi la vedono».

Amon ha aperto una pagina Facebook (https://www.facebook.com/SensitivoAmon/) sulla quale è possibile contattarlo 24 ore su 24. E presto grazie alla gestione social di Rory Art studio, presto sarà disponibile con il suo nuovo sito internet: http://www.sensitivoamon.it/