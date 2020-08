Senso unico e sosta a spina. «Come cambia la viabilità»

Viabilità modificata, finalmente, nell’interno 9 di via Buenos Aires. Il piccolo passaggio privato, che collega la via omonima con l’interno 252 bis di corso Unione Sovietica, adesso ha la circolazione a senso unico anziché a doppio senso. All’intervento ci hanno pensato in questi giorni i tecnici del Gtt, i quali hanno accolto le richieste dei residenti della zona che, da diversi anni, lamentavano problemi per via della presenza del doppio senso di marcia. Soprattutto quando all’interno del passaggio privato transitavano i mezzi di soccorso. Ora, il senso unico di circolazione ha direzione di marcia da nord verso sud, quindi i veicoli possono accedere al passaggio privato da via Buenos Aires e andare in direzione dell’interno 252 bis di corso Unione Sovietica, ma non viceversa.

