La piccola è affetta da problemi all’udito e non ha mai ascoltato la voce della mamma. A dire il vero, non ha mai ascoltato alcunché e piange a dirotto, spaventata non poco dalla situazione.

L’apparecchio che le applicano all’orecchio, però, le cambierà la vita. E lo dimostra l’espressione, da far sciogliere il cuore, al momento in cui la mamma le sussurra delle parole colme d’amore.