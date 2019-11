Dalla griglia sul marciapiede si sente uno strano rumore, che non può far a meno di attirare i curiosi. Cosa ci sarà mai nascosto al suo interno, vuoi vedere che si tratta del famigerato It, come nel più terrificante tra i film dell’orrore?

Non c’è un pagliaccio cattivo al suo interno, ma un pauroso animale. Tanto pauroso ma innocuo: un varano. Chissà come è finito lì dentro e ora invoca aiuto: liberatelo da quella prigione!