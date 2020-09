Sentenza Ream, Appendino condannata a sei mesi. La replica: “Ricorrerò in appello”

Stessa condanna per l'assessore Rolando, due mesi in più all'ex capo di Gabinetto Giordana. La sindaca si auto-sospende dal M5S

La sindaca Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi per falso ideologico nell’ambito del processo Ream, svoltosi poco fa al Palagiustizia di Torino.

Stessa condanna anche all’assessore comunale al Bilancio, Sergio Rolando, mentre due mesi in più per l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. La sindaca ha deciso di auto-sospendersi dal Movimento 5 Stelle, ma continuerà il suo mandato come prima cittadina.

LA REPLICA DELLA SINDACA

“Ricorrerò in appello, certa della mia innocenza e della mia assoluta buona fede”. Così la Appendino su Facebook ha fatto il punto della situazione dopo la condanna a sei mesi di carcere in merito alla sentenza Ream.

“Come è evidente anche dalle carte processuali – aggiunge la sindaca -, non ho tratto alcun vantaggio personale, anzi: l’accusa, nella sostanza, era di aver ingiustamente “avvantaggiato” il Comune. Non ho mai avuto alcun problema a risanare un bilancio “disastrato” come quello ereditato, anche con manovre impopolari. Non avrei mai avuto il movente per commettere intenzionalmente il falso”.