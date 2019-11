Sentenza sospesa: niente carcere per la pasionaria No Tav Dosio

Niente più carcere per Nicoletta Dosio, la “pasionaria” No Tav condannata, nei mesi scorsi, in via definitiva a un anno di reclusione. La pena era stata inflitta per la partecipazione della 73enne valsusina ad una protesta del 2012 contro l’alta velocità. In quella circostanza, un gruppo di attivisti si radunò davanti al casello autostradale di Avigliana facendo in modo che gli automobilisti passassero senza pagare il relativo pedaggio.

DISPOSTI GLI ARRESTI DOMICILIARI

Di recente, la Dosio aveva manifestato pubblicamente la propria intenzione di non voler chiedere pene alternative e di essere pronta a scontare la condanna in carcere. Tuttavia, la procura generale del Piemonte ha trasmesso gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga, se è il caso, la detenzione agli arresti domiciliari.

PENA SOSPESA: E’ LA SECONDA VOLTA

E’ la seconda volta che la procura decide di sospendere l’esecuzione della pena nei confronti dell’ex insegnante. Il provvedimento sarebbe stato motivato dal fatto che la condanna è inferiore a 18 mesi: in questo caso, in base a una legge del 2010, la magistratura di sorveglianza può concedere la possibilità, a determinate condizioni, di scontare la pena presso la propria abitazione o in un altro luogo, pubblico o privato.

TUTTE LE EVASIONI DELLA PASIONARIA

Più volte, in passato, la pasionaria No Tav non ha però rispettato la misura dei domiciliari, lasciando l’abitazione per prendere parte a iniziative pubbliche con quelli che, spiegava lei, erano gesti di “disobbedienza civile”. Proprio per questo, lo scorso mese di ottobre la procura di Torino ha deciso di procedere nei suoi confronti per il reato di evasione contestandole circa 130 episodi verificatisi nel corso del 2016.