Senza biglietto sul tram, aggredisce i controllori: arrestato

Ha aggredito due controllori del Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) che lo volevano multare perché era salito a bordo del tram senza biglietto. L’uomo, un 48enne di origine cinese, è stato fermato da una pattuglia della guardia di Finanza di Torino nei pressi della stazione di Torino Porta Nuova. Pochi minuti prima era stato beccato a bordo del mezzo pubblico sprovvisto del tagliando di viaggio e per questo era stato invitato a scendere dai controllori.

HA COLPITO I DUE ADDETTI DEL GTT

Visibilmente alterato, l’uomo non solo non ha gradito la richiesta, ma una volta sceso ha cominciato a colpire alla schiena uno dei due addetti del Gtt. A notare l’aggressione una pattuglia di finanzieri impegnata nei consueti controlli del territorio. I militari hanno immobilizzato e fermato il 48enne che è risultato con permesso di soggiorno scaduto. Processato per direttissima per resistenza e violenza a pubblico ufficiale è stato condannato a sei mesi di reclusione.